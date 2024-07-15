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«Выбрались не все» – оккупант плачет после неудачного штурма Волчанска (видео)

Общество 12:21   15.07.2024
Виктория Яковенко
«Выбрались не все» – оккупант плачет после неудачного штурма Волчанска (видео) скриншот

Военнослужащий 138-й бригады подразделения «Шторм» ВС РФ на камеру не скрывая слез, рассказывает о потерях оккупантов после очередного неудачного штурма города Волчанск на Харьковщине.

Видео оккупанта показал украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Кто спрашивает за своих бойцов, своих мужей, родителей, сыновей. Мы выбрались группой 30 человек, 138 бригада, выбрались не все. Из 46 – 30 человек я вывел. Братья многие легли – «200», «300». Сам «300», – рассказал оккупант.

Видео: Юрий Бутусов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащий 138-й бригады подразделения «Шторм» ВС РФ на камеру не скрывая слез, рассказывает о потерях оккупантов после очередного неудачного штурма города Волчанск на Харьковщине.".