«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео)

Військовослужбовець 138-ї бригади підрозділу «Шторм» ЗС РФ на камеру не приховуючи сліз, розповідає про втрати окупантів після чергового невдалого штурму міста Вовчанськ на Харківщині.

Відео окупанта показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Хто питає за своїх бійців, за своїх чоловіків, батьків, синів. Ми вибралися групою 30 осіб, 138 бригада, вибралися не всі. З 46 – 30 чоловік я вивів. Побратими, багато хто, полягли – «200», «300». Сам «300», – розповів окупант.

Відео: Юрій Бутусов