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«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео)

Суспільство 12:21   15.07.2024
Вікторія Яковенко
«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео) скриншот

Військовослужбовець 138-ї бригади підрозділу «Шторм» ЗС РФ на камеру не приховуючи сліз, розповідає про втрати окупантів після чергового невдалого штурму міста Вовчанськ на Харківщині.

Відео окупанта показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Хто питає за своїх бійців, за своїх чоловіків, батьків, синів. Ми вибралися групою 30 осіб, 138 бригада, вибралися не всі. З 46 – 30 чоловік я вивів. Побратими, багато хто, полягли – «200», «300». Сам «300», – розповів окупант.

Відео: Юрій Бутусов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовець 138-ї бригади підрозділу «Шторм» ЗС РФ на камеру не приховуючи сліз, розповідає про втрати окупантів після чергового невдалого штурму міста Вовчанськ на Харківщині.".