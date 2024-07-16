Армия РФ запускает КАБы по Харьковской области: взрывы слышны в городе

В Харькове дважды за утро были слышны отдаленные взрывы.

В 09:16 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках КАБов российской авиацией и призвал находиться в укрытиях.

Одновременно о пусках корректируемых авиабомб сообщило и командование Воздушных сил ВСУ.

Около 09:25 и 09:34 в городе были слышны отдаленные взрывы. По данным мониторинговых каналов, бомбы упали за городом. Официальной информации о последствиях на данный момент нет.