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Армия РФ запускает КАБы по Харьковской области: взрывы слышны в городе

Происшествия 09:40   16.07.2024
Оксана Горун
Армия РФ запускает КАБы по Харьковской области: взрывы слышны в городе Фото: wikipedia.org

В Харькове дважды за утро были слышны отдаленные взрывы.

В 09:16 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках КАБов российской авиацией и призвал находиться в укрытиях.

Одновременно о пусках корректируемых авиабомб сообщило и командование Воздушных сил ВСУ.

Около 09:25 и 09:34 в городе были слышны отдаленные взрывы. По данным мониторинговых каналов, бомбы упали за городом. Официальной информации о последствиях на данный момент нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дважды за утро были слышны отдаленные взрывы".