Армия РФ запускает КАБы по Харьковской области: взрывы слышны в городе
Фото: wikipedia.org
В Харькове дважды за утро были слышны отдаленные взрывы.
В 09:16 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках КАБов российской авиацией и призвал находиться в укрытиях.
Одновременно о пусках корректируемых авиабомб сообщило и командование Воздушных сил ВСУ.
Около 09:25 и 09:34 в городе были слышны отдаленные взрывы. По данным мониторинговых каналов, бомбы упали за городом. Официальной информации о последствиях на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, кабы, Мельник, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дважды за утро были слышны отдаленные взрывы".