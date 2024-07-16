Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті

У Харкові двічі за ранок були чутні віддалені вибухи.

О 09:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски КАБів російською авіацією та закликав перебувати в укриттях.

Одночасно про пуски керованих авіабомб, повідомило й командування Повітряних сил ЗСУ.

Близько 09:25 та 09:34 в місті були чутні віддалені вибухи. За даними моніторингових каналів, бомби впали за містом. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.