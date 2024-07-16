Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
Фото: wikipedia.org
У Харкові двічі за ранок були чутні віддалені вибухи.
О 09:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски КАБів російською авіацією та закликав перебувати в укриттях.
Одночасно про пуски керованих авіабомб, повідомило й командування Повітряних сил ЗСУ.
Близько 09:25 та 09:34 в місті були чутні віддалені вибухи. За даними моніторингових каналів, бомби впали за містом. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двічі за ранок були чутні віддалені вибухи".