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Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті

Події 09:40   16.07.2024
Оксана Горун
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті Фото: wikipedia.org

У Харкові двічі за ранок були чутні віддалені вибухи.

О 09:16 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски КАБів російською авіацією та закликав перебувати в укриттях.

Одночасно про пуски керованих авіабомб, повідомило й командування Повітряних сил ЗСУ.

Близько 09:25 та 09:34 в місті були чутні віддалені вибухи. За даними моніторингових каналів, бомби впали за містом. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двічі за ранок були чутні віддалені вибухи".