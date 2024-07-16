В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото)
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В Харькове на станции метро «Ярослава Мудрого» устанавливают новые буквы.
«Сотрудники метрополитена устанавливают новые буквы с названием на путевые стены на станции «Ярослава Мудрого». Сейчас сотрудниками метрополитена уже установлено два комплекта букв из восьми», — отметили в КП «Харьковский метрополитен».
Напомним, станцию метро «Пушкинская» в апреле переименовали в «Ярослава Мудрого». Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буквы, метро, обновляют, станция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станции метро «Ярослава Мудрого» устанавливают новые буквы.".