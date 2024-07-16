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В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото)

Общество 11:14   16.07.2024
Виктория Яковенко
В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове на станции метро «Ярослава Мудрого» устанавливают новые буквы.

«Сотрудники метрополитена устанавливают новые буквы с названием на путевые стены на станции «Ярослава Мудрого». Сейчас сотрудниками метрополитена уже установлено два комплекта букв из восьми», — отметили в КП «Харьковский метрополитен».

01
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
02
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
03
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
04
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
05
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Напомним, станцию ​​метро «Пушкинская» в апреле переименовали в «Ярослава Мудрого». Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станции метро «Ярослава Мудрого» устанавливают новые буквы.".