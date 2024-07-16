В метро в Харькове обновляют название станции «Ярослава Мудрого» (фото)

В Харькове на станции метро «Ярослава Мудрого» устанавливают новые буквы.

«Сотрудники метрополитена устанавливают новые буквы с названием на путевые стены на станции «Ярослава Мудрого». Сейчас сотрудниками метрополитена уже установлено два комплекта букв из восьми», — отметили в КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, станцию ​​метро «Пушкинская» в апреле переименовали в «Ярослава Мудрого». Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.