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В метро у Харкові оновлюють назву станції «Ярослава Мудрого» (фото)

Суспільство 11:14   16.07.2024
Вікторія Яковенко
В метро у Харкові оновлюють назву станції «Ярослава Мудрого» (фото) Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові на станції метро «Ярослава Мудрого» встановлюють нові літери.

«Співробітники метрополітену встановлюють нові літери з назвою на колійні стіни на станції «Ярослава Мудрого». Наразі співробітниками метрополітену вже встановлено два комплекти літер з восьми», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

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Фото: КП “Харківський метрополітен”
02
Фото: КП “Харківський метрополітен”
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Фото: КП “Харківський метрополітен”
04
Фото: КП “Харківський метрополітен”
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Фото: КП “Харківський метрополітен”

Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» квітні перейменували на «Ярослава Мудрого».  Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 11:14;

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