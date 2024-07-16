В метро у Харкові оновлюють назву станції «Ярослава Мудрого» (фото)

У Харкові на станції метро «Ярослава Мудрого» встановлюють нові літери.

«Співробітники метрополітену встановлюють нові літери з назвою на колійні стіни на станції «Ярослава Мудрого». Наразі співробітниками метрополітену вже встановлено два комплекти літер з восьми», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» квітні перейменували на «Ярослава Мудрого». Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.