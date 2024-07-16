В метро у Харкові оновлюють назву станції «Ярослава Мудрого» (фото)
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харкові на станції метро «Ярослава Мудрого» встановлюють нові літери.
«Співробітники метрополітену встановлюють нові літери з назвою на колійні стіни на станції «Ярослава Мудрого». Наразі співробітниками метрополітену вже встановлено два комплекти літер з восьми», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».
Нагадаємо, станцію метро «Пушкінська» квітні перейменували на «Ярослава Мудрого». Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станції метро «Ярослава Мудрого» встановлюють нові літери.".