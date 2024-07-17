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Ни одного свободного места в подземных школах Харькова уже нет — Терехов

Общество 10:18   17.07.2024
Оксана Горун
Ни одного свободного места в подземных школах Харькова уже нет — Терехов Подземная школа Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и необходимости масштабировать строительство подземных школ.

«Что касается подземной школы, то мы вынуждены масштабировать подобный проект. Сегодня мы начали строительство еще трех подземных школ за собственные средства, выделили средства из городского бюджета на строительство. Был правительственный комитет и правительственное поручение, чтобы государство также присоединилось и выделило определенные средства, чтобы строить такие подземные школы. Хочу сказать, что ни одного свободного места в подземной школе в метрошколе уже нет. И мы нуждаемся в том, чтобы тиражировать этот проект», — сообщил Терехов.

В то же время он подчеркнул, что подземные школы в Харькове строят не от хорошей жизни, а главная задача все же — не уходить под землю, а закрыть небо.

«Мы нуждаемся в том, чтобы люди жили в более или менее нормальных условиях, а наши дети имели возможность учиться. Поэтому главная задача — это закрыть небо над Харьковом. Это самая современная противовоздушная оборона, которая сделает невозможным доступ к Харькову и КАБам, и ФАБам, и другим ракетам, которыми обстреливают Харьков», — сказал мэр.

Он отметил, что в последние дни ударов по Харькову не было, но в городе ежедневно слышны взрывы, так как «прилетает» по ближайшим районам области.

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«Очень серьезно обстреливают те районы, которые вблизи Харькова. Те районы, где идут активные боевые действия. Это Липцы, это Волчанск. И хочу сказать, что действительно раздаются взрывы, в Харькове их слышно, потому что каждый день 30-40 КАБов, ФАБов сбрасывают россияне на территории, где идут активные боевые действия», — отметил Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе и необходимости масштабировать строительство подземных школ".