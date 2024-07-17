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Жодного вільного місця в підземних школах Харкова вже немає – Терехов

Суспільство 10:18   17.07.2024
Оксана Горун
Жодного вільного місця в підземних школах Харкова вже немає – Терехов Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті та необхідність масштабувати будівництво підземних шкіл.

Що стосується підземної школи, то ми вимушені масштабувати такий проєкт. Сьогодні ми почали будівництво ще трьох підземних шкіл, виділили кошти з міського бюджету для будівництва таких шкіл. Був урядовий комітет і було урядове доручення, щоб держава також приєдналася та виділила певні кошти, щоб будувати такі підземні школи. Хочу сказати, що жодного вільного місця в підземній школі, в метрошколі вже немає. І ми потребуємо того, щоб тиражувати цей проєкт”, – відзначив Терехов.

Водночас він наголосив, що підземні школи в Харкові будують не від хорошого життя, а головне завдання все ж таки – не йти під землю, а закрити небо.

Ми потребуємо сьогодні захисту неба. Ми потребуємо, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, а наші діти мали можливість навчатися. Тому головне завдання насправді – це закрити небо над Харковом. Це найсучасніша протиповітряна оборона, яка унеможливить доступ до Харкова й КАБів, і ФАБів, й інших ракет, якими обстрілюють місто“, – сказав мер.

Він зазначив, що останніми днями ударів по Харкову не було, але в місті щодня чути вибухи, оскільки “прилітає” по найближчих районах області.

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“Дуже серйозно обстрілюють ті райони, які поблизу Харкова. Ті райони, в яких ідуть активні бойові дії. Це Липці, це Вовчанськ. І хочу сказати, що дійсно лунають вибухи, в Харкові їх чутно, бо кожного дня 30-40 КАБів, ФАБів скидають росіяни на території, де йдуть активні бойові дії“, – зазначив Ігор Терехов.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Жодного вільного місця в підземних школах Харкова вже немає – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті та необхідність масштабувати будівництво підземних шкіл".