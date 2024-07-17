Оккупанты перегруппировываются в районе Глубокого – ОТГВ «Харьков»
В ОТГВ «Харьков» проинформировали о текущей ситуации на фронте и сообщили потери врага за сутки в Харьковской области.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. С начала текущих суток СОУ отбили пять вражеских атак. Еще три боестолкновения утром продолжались.
«Враг пытается провести перегруппировку своих штурмовых групп из состава 155обрмп ТОФ и 18 мсд 11 АК в районе населенного пункта Глубокое, а также подготовку штурмовых групп из состава 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске», — говорится в сообщении.
Враг нанес по позициям украинских войск один ракетный удар, 20 раз ударил из авиации – выпустил 45 КАБ. Также враг нанес 49 ударов дронами-камикадзе и совершил 446 обстрелов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 102 человека. Здесь СОУ уничтожили и повредили три танка, одно противотанковое средство, семь артсистем, 10 автомобилей, две единицы специальной техники и 38 БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали о текущей ситуации на фронте и сообщили потери врага за сутки в Харьковской области.".