Оккупанты перегруппировываются в районе Глубокого – ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о текущей ситуации на фронте и сообщили потери врага за сутки в Харьковской области.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. С начала текущих суток СОУ отбили пять вражеских атак. Еще три боестолкновения утром продолжались.

«Враг пытается провести перегруппировку своих штурмовых групп из состава 155обрмп ТОФ и 18 мсд 11 АК в районе населенного пункта Глубокое, а также подготовку штурмовых групп из состава 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске», — говорится в сообщении.

Враг нанес по позициям украинских войск один ракетный удар, 20 раз ударил из авиации – выпустил 45 КАБ. Также враг нанес 49 ударов дронами-камикадзе и совершил 446 обстрелов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 102 человека. Здесь СОУ уничтожили и повредили три танка, одно противотанковое средство, семь артсистем, 10 автомобилей, две единицы специальной техники и 38 БпЛА.