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Окупанти перегруповуються в районі Глибокого – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:16   17.07.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти перегруповуються в районі Глибокого – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

В ОТУВ «Харків» проінформували про поточну ситуацію на фронті та повідомили втрати ворога за добу в Харківській області.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. З початку поточної доби СОУ відбили п’ять ворожих атак. Ще три боєзіткнення вранці тривали.

«Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155обрмп ТОФ та 18 мсд 11 АК в районі населеного пункту Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську», – йдеться у повідомленні.

Ворог наніс по позиціях українських військ один ракетний удар, 20 разів вдарив з авіації – випустив 45 КАБів. Також ворог завдав 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 102 особи. Тут СОУ знищили та пошкодили три танки, один протитанковий засіб, сім артсистем, 10 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки та 38 БпЛА.

Читайте також: Генштаб повідомив про бої на Харківщині за добу (втрати ворога)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» проінформували про поточну ситуацію на фронті та повідомили втрати ворога за добу в Харківській області.".