Защитникам Харькова из «Хартии» передали новейшие дроны Vampire (видео, фото)

Семь новейших дронов Vampire передали 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».

10 миллионов на них выделил город, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и поблагодарил бойцов «Хартии» за защиту Харькова и Украины.

Vampire — это ударный беспилотник, который с июня 2022 года начала разрабатывать украинская компания SkyFall. Дрон имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 километров.



Фото: Игорь Терехов/Telegram