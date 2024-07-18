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Защитникам Харькова из «Хартии» передали новейшие дроны Vampire (видео, фото)

Общество 18:13   18.07.2024
Елена Нагорная
Защитникам Харькова из «Хартии» передали новейшие дроны Vampire (видео, фото) Фото: Игорь Терехов/Telegram

Семь новейших дронов Vampire передали 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».

10 миллионов на них выделил город, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и поблагодарил бойцов «Хартии» за защиту Харькова и Украины.

Vampire — это ударный беспилотник, который с июня 2022 года начала разрабатывать украинская компания SkyFall. Дрон имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 километров.


Фото: Игорь Терехов/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь новейших дронов Vampire передали 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия». 10 миллионов на них выделил город, сообщил в Telegram…".