Защитникам Харькова из «Хартии» передали новейшие дроны Vampire (видео, фото)
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Семь новейших дронов Vampire передали 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия».
10 миллионов на них выделил город, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов и поблагодарил бойцов «Хартии» за защиту Харькова и Украины.
Vampire — это ударный беспилотник, который с июня 2022 года начала разрабатывать украинская компания SkyFall. Дрон имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 километров.
Фото: Игорь Терехов/Telegram
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: дрони, дроны, терехов, хартия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь новейших дронов Vampire передали 13-й бригаде оперативного назначения НГУ «Хартия». 10 миллионов на них выделил город, сообщил в Telegram…".