Захисникам Харкова з «Хартії» передали новітні дрони Vampire (відео, фото)
Фото: Ігор Терехов/телеграм
Сім новітніх дронів Vampire передали 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія».
10 мільйонів на них виділило місто, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов та подякував бійцям «Хартії» за захист Харкова та України.
Vampire – це ударний безпілотник, який із червня 2022 року почала розробляти українська компанія SkyFall. Дрон має шість гвинтів, може нести 15 кілограмів боєзаряду або іншого вантажу, підійматися до 400 метрів у висоту та має дальність польоту до 10 кілометрів.
Фото, відео: Ігор Терехов/телеграм
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім новітніх дронів Vampire передали 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія»".