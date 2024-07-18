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Захисникам Харкова з «Хартії» передали новітні дрони Vampire (відео, фото)

Політика 18:13   18.07.2024
Олена Нагорна
Захисникам Харкова з «Хартії» передали новітні дрони Vampire (відео, фото) Фото: Ігор Терехов/телеграм

Сім новітніх дронів Vampire передали 13-й бригаді оперативного призначення НГУ «Хартія».

10 мільйонів на них виділило місто, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов та подякував бійцям «Хартії» за захист Харкова та України.

Vampire – це ударний безпілотник, який із червня 2022 року почала розробляти українська компанія SkyFall. Дрон має шість гвинтів, може нести 15 кілограмів боєзаряду або іншого вантажу, підійматися до 400 метрів у висоту та має дальність польоту до 10 кілометрів.


Фото, відео: Ігор Терехов/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 18:13;

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