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Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области

Общество 15:23   19.07.2024
Виктория Яковенко
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 20 по 26 июля опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше.

«Отсутствовать электроснабжение у каждой группы будет по меньшей мере по 6 часов, еще в течение 6 часов возможны вероятные отключения», — отметили энергетики.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на период с 20 по 26 июля опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".