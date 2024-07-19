Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 20 по 26 июля опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше.

«Отсутствовать электроснабжение у каждой группы будет по меньшей мере по 6 часов, еще в течение 6 часов возможны вероятные отключения», — отметили энергетики.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.