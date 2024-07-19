Світла не буде по 6 годин: новий графік відключень в Харкові й області

Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 20 по 26 липня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше.

«Відсутнім електропостачання буде у кожної групи щонайменше по 6 годин, ще протягом 6 годин можливі ймовірні відключення», – зазначили енергетики.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.