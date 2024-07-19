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Світла не буде по 6 годин: новий графік відключень в Харкові й області

Суспільство 15:23   19.07.2024
Вікторія Яковенко
Світла не буде по 6 годин: новий графік відключень в Харкові й області

Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 20 по 26 липня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше.

«Відсутнім електропостачання буде у кожної групи щонайменше по 6 годин, ще протягом 6 годин можливі ймовірні відключення», – зазначили енергетики.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 20 по 26 липня опублікували в АТ «Харківобленерго».".