Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области – прогноз на 21 июля

В воскресенье, 21 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем ​​– 31 – 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем ​​– 30 – 35 градусов.