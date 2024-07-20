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Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области – прогноз на 21 июля

Погода 20:03   20.07.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области – прогноз на 21 июля Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 21 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем ​​– 31 – 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем ​​– 30 – 35 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 21 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".