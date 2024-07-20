Якою буде погода в неділю в Харкові та області – прогноз на 21 липня

У неділю, 21 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 31 – 33, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 30 – 35.