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Якою буде погода в неділю в Харкові та області – прогноз на 21 липня

Погода 20:03   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Якою буде погода в неділю в Харкові та області – прогноз на 21 липня Фото: Василь Голосний

У неділю, 21 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 31 – 33, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 30 – 35.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 20:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 21 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".