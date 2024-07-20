Популярный пляж Харькова посетили полицейские: что делали (видео)

На Журавлевском гидропарке в Харькове правоохранители провели профилактические мероприятия – рассказывали правила поведения на воде семьям с детьми, а также подросткам, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Рассказали отдыхающим о том, что плавать и нырять можно только в специально оборудованных и проверенных водоемах, осторожно вести себя на надувных матрасах и не заплывать за ограничительные знаки. Даже если дети хорошо плавают, они должны постоянно быть осторожными и строго соблюдать правила, которые являются залогом безопасности жизни», — отметили копы.

Правоохранители рассказали, что только с начала летнего сезона в Харьковской области утонули пять детей: двое — в Харькове и трое — в области.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области