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Популярный пляж Харькова посетили полицейские: что делали (видео)

Общество 18:49   20.07.2024
Виктория Яковенко
Популярный пляж Харькова посетили полицейские: что делали (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Журавлевском гидропарке в Харькове правоохранители провели профилактические мероприятия – рассказывали правила поведения на воде семьям с детьми, а также подросткам, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Рассказали отдыхающим о том, что плавать и нырять можно только в специально оборудованных и проверенных водоемах, осторожно вести себя на надувных матрасах и не заплывать за ограничительные знаки. Даже если дети хорошо плавают, они должны постоянно быть осторожными и строго соблюдать правила, которые являются залогом безопасности жизни», — отметили копы.

Правоохранители рассказали, что только с начала летнего сезона в Харьковской области утонули пять детей: двое — в Харькове и трое — в области.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 18:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Журавлевском гидропарке в Харькове правоохранители провели профилактические мероприятия – рассказывали правила поведения на воде семьям с детьми, а также подросткам, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".