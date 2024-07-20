На популярний пляж Харкова завітали поліцейські: що робили (відео)

На Журавлівському гідропарку в Харкові правоохоронці провели профілактичні заходи – розповідали правила поведінки на воді родинам з дітьми, а також підліткам, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Розказали відпочивальникам про те, що плавати й пірнати можна тільки у спеціально облаштованих і перевірених водоймах, обережно поводитись на надувних матрацах та не запливати за обмежувальні знаки. Навіть якщо діти добре плавають, вони повинні постійно бути обережними і суворо дотримуватись правил, які є запорукою безпеки життя», – зазначили копи.

Правоохоронці розповіли, що лише з початку літнього сезону на Харківщині потонули п’ять дітей: двоє – у Харкові та троє – в області.

Відео: ГУНП в Харківській області