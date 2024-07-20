На популярний пляж Харкова завітали поліцейські: що робили (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Журавлівському гідропарку в Харкові правоохоронці провели профілактичні заходи – розповідали правила поведінки на воді родинам з дітьми, а також підліткам, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Розказали відпочивальникам про те, що плавати й пірнати можна тільки у спеціально облаштованих і перевірених водоймах, обережно поводитись на надувних матрацах та не запливати за обмежувальні знаки. Навіть якщо діти добре плавають, вони повинні постійно бути обережними і суворо дотримуватись правил, які є запорукою безпеки життя», – зазначили копи.
Правоохоронці розповіли, що лише з початку літнього сезону на Харківщині потонули п’ять дітей: двоє – у Харкові та троє – в області.
Відео: ГУНП в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, діти, пляж, подростки, поліція, правила, семьи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 18:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Журавлівському гідропарку в Харкові правоохоронці провели профілактичні заходи – розповідали правила поведінки на воді родинам з дітьми, а також підліткам, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".