14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Сегодня россияне сбросили уже 7 КАБов в Харьковской области по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дегтярному, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне 7 раз штурмовали оборонительные рубежи ВСУ возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боя до сих пор продолжаются.