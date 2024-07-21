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14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:06   21.07.2024
Оксана Якушко
14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня россияне сбросили уже 7 КАБов в Харьковской области по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дегтярному, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне 7 раз штурмовали оборонительные рубежи ВСУ возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении россияне 7 раз штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боя до сих пор продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 17:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне сбросили уже 7 КАБов в Харьковской области по населенным пунктам Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дегтярному, сообщил Генштаб ВСУ.".