14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів на Харківщині по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке і завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни 7 разів штурмували оборонні рубежі ЗСУ біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни 7 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два бої досі тривають.