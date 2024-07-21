Live
  • Нд 21.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 17:06   21.07.2024
Оксана Якушко
14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів на Харківщині по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке і завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни 7 разів штурмували оборонні рубежі ЗСУ біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни 7 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два бої досі тривають.

Читайте також: 20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
21.07.2024, 17:06
Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
21.07.2024, 13:01
Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян
Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян
21.07.2024, 16:36
Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW
Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW
21.07.2024, 14:38
Який мирний план завершення війни в Україні запропонував Джонсон Трампу – DM
Який мирний план завершення війни в Україні запропонував Джонсон Трампу – DM
21.07.2024, 10:40
Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові
Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові
19.07.2024, 18:08

Новини за темою:

08:33
20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:30
Росіяни атакують КАБами і НАРами Харківщину – Генштаб ЗСУ
17:28
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
17:02
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
21:44
Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 17:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів на Харківщині по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке і завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному, повідомив Генштаб ЗСУ.".