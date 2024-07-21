14 штурмів росіян і 7 ударів КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів на Харківщині по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке і завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни 7 разів штурмували оборонні рубежі ЗСУ біля Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку росіяни 7 разів штурмували позиції ЗСУ біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два бої досі тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни скинули вже 7 КАБів на Харківщині по населених пунктах Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке і завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному, повідомив Генштаб ЗСУ.".