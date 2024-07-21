Гроза и жара. Какая будет погода 22 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 22 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области. Облачно с прояснениями.⛅️

Ночью без существенных осадков.

Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.⚡️

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡ночью 16 — 21º, днем ​​26 — 31º.

По городу:

Облачно с прояснениями.⛅️

Ночью без существенных осадков.

Днем небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 19 – 21º, днем ​​29 – 31º.