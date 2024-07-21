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Гроза и жара. Какая будет погода 22 июля в Харькове и области

Погода 19:33   21.07.2024
Оксана Якушко
Гроза и жара. Какая будет погода 22 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области. Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.⚡️
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 16 — 21º, днем ​​26 — 31º.

По городу:
Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков.
Днем небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 19 – 21º, днем ​​29 – 31º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".