Гроза и жара. Какая будет погода 22 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 22 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области. Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.⚡️
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 16 — 21º, днем 26 — 31º.
По городу:
Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков.
Днем небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 19 – 21º, днем 29 – 31º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".