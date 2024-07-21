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Гроза і спека. Якою буде погода 22 липня у Харкові та області

Погода 19:33   21.07.2024
Оксана Якушко
Гроза і спека. Якою буде погода 22 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 22 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області. Мінлива хмарність.⛅️

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза.⚡️

Вітер північно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 16 – 21º, вдень 26 – 31º.

По місту:

Мінлива хмарність.⛅️

Вночі без істотних опадів.⭐️

Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 19 – 21º,  вдень 29 – 31º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".