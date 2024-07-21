Гроза і спека. Якою буде погода 22 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 22 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області. Мінлива хмарність.⛅️
Вночі без істотних опадів.
Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза.⚡️
Вітер північно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 16 – 21º, вдень 26 – 31º.
По місту:
Мінлива хмарність.⛅️
Вночі без істотних опадів.⭐️
Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧
Вітер північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 19 – 21º, вдень 29 – 31º.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 19:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".