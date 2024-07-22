10 тысяч гривен вырвал из рук женщины грабитель средь бела дня в Харькове

В Салтовском районе Харькова 31-летний мужчина вырвал из рук женщины мобильный и кошелек с деньгами, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел посреди белого дня. Злоумышленник подошел к 50-летней женщине и вырвал из ее рук кошелек, в котором было 9700 гривен, и телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативники быстро нашли злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, у которого изъяли вещи потерпевшей. Злоумышленник задержан, его содержат под стражей.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, ему «светит» от 7 до 10 лет лишения свободы.