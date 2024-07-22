10 тысяч гривен вырвал из рук женщины грабитель средь бела дня в Харькове
Фото: Нацполиция
В Салтовском районе Харькова 31-летний мужчина вырвал из рук женщины мобильный и кошелек с деньгами, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел посреди белого дня. Злоумышленник подошел к 50-летней женщине и вырвал из ее рук кошелек, в котором было 9700 гривен, и телефон, после чего скрылся с места происшествия.
Оперативники быстро нашли злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, у которого изъяли вещи потерпевшей. Злоумышленник задержан, его содержат под стражей.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, ему «светит» от 7 до 10 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, грабитель, гроші, деньги, жінка, женщина, кошелек, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 13:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова 31-летний мужчина вырвал из рук женщины мобильный и кошелек с деньгами, сообщила Нацполиция.".