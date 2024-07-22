10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові

У Салтівському районі Харкова 31-річний чоловік вирвав із рук жінки мобільний і гаманець із грошима, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався посеред білого дня. Зловмисник підійшов до 50-річної жінки та вирвав з її рук гаманець, в якому були 9700 гривень, та телефон, після чого увтік з місця події.

Оперативники швидко встановили місце знаходження зловмисника. Ним виявився 31-річний чоловік, у якого вилучили речі потерпілої. Зловмисник затриманий, його тримають під вартою.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому «світить» від 7 до 10 років позбавлення волі.