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10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові

Події 13:48   22.07.2024
Оксана Якушко
10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові

У Салтівському районі Харкова 31-річний чоловік вирвав із рук жінки мобільний і гаманець із грошима, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався посеред білого дня. Зловмисник підійшов до 50-річної жінки та вирвав з її рук гаманець, в якому були 9700 гривень, та телефон, після чого увтік з місця події.

Оперативники швидко встановили місце знаходження зловмисника. Ним виявився 31-річний чоловік, у якого вилучили речі потерпілої. Зловмисник затриманий, його тримають під вартою.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому «світить» від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова 31-річний чоловік вирвав із рук жінки мобільний і гаманець із грошима, повідомила Нацполіція.".