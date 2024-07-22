Делец захватил участок у озера и обустроил зону отдыха на Харьковщине
Предприниматель из Первомайского, не имея никаких разрешительных документов, самовольно занял участок площадью около 1,8 га и обустроил там зону отдыха, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Участок находится в коммунальной собственности, расположен на берегу местного пруда и находится в охранной зоне.
Предприниматель огородил территорию деревянным забором, обустроил мангальные зоны, поставил беседки и деревянные столы.
Организовал платный вход на территорию этой «базы отдыха», ограничив таким образом свободный доступ людей к берегу водоема.
Предпринимателю по факту самовольного занятия земельного участка сообщили подозрение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: озеро, участок земли, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель из Первомайского, не имея никаких разрешительных документов, самовольно занял участок площадью около 1,8 га и обустроил там зону отдыха, сообщила Харьковская областная прокуратура.".