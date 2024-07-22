Делец захватил участок у озера и обустроил зону отдыха на Харьковщине

Предприниматель из Первомайского, не имея никаких разрешительных документов, самовольно занял участок площадью около 1,8 га и обустроил там зону отдыха, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Участок находится в коммунальной собственности, расположен на берегу местного пруда и находится в охранной зоне.

Предприниматель огородил территорию деревянным забором, обустроил мангальные зоны, поставил беседки и деревянные столы.

Организовал платный вход на территорию этой «базы отдыха», ограничив таким образом свободный доступ людей к берегу водоема.

Предпринимателю по факту самовольного занятия земельного участка сообщили подозрение. Ему грозит до двух лет лишения свободы.