Ділок захопив ділянку біля озера и і облаштував зону відпочинку на Харківщині
Підприємець із Первомайського, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняв ділянку площею близько 1,8 га та облаштував там зону відпочинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ділянка перебуває в комунальній власності, розташована на березі місцевого ставка і перебуває в охоронній зоні.
Підприємець огородив територію дерев’яним парканом, облаштував мангальні зони, поставив альтанки і дерев’яні столи. Організував платний вхід на територію цієї «бази відпочинку», обмеживши таким чином вільний доступ людей до берега водойми.
Підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки повідомили підозру. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.
Читайте також: Ділянку вартістю в 3 млн грн, що не забудували за 20 років, повернули Харкову
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: озеро, участок земли, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ділок захопив ділянку біля озера и і облаштував зону відпочинку на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємець із Первомайського, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняв ділянку площею близько 1,8 га та облаштував там зону відпочинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".