Ділок захопив ділянку біля озера и і облаштував зону відпочинку на Харківщині

Підприємець із Первомайського, не маючи жодних дозвільних документів, самовільно зайняв ділянку площею близько 1,8 га та облаштував там зону відпочинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ділянка перебуває в комунальній власності, розташована на березі місцевого ставка і перебуває в охоронній зоні.

Підприємець огородив територію дерев’яним парканом, облаштував мангальні зони, поставив альтанки і дерев’яні столи. Організував платний вхід на територію цієї «бази відпочинку», обмеживши таким чином вільний доступ людей до берега водойми.

Підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки повідомили підозру. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.