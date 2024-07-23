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ДТП на Харьковщине, где погиб ребенок: полиция показала больше фото

Происшествия 15:54   23.07.2024
Виктория Яковенко
ДТП на Харьковщине, где погиб ребенок: полиция показала больше фото Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии на Харьковщине, которая произошла 23 июля.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за столкновения грузовика «МАН» и легкового автомобиля «ВАЗ-2109» на месте аварии не совместимые с жизнью травмы получил 42-летний пассажир «ВАЗа».

С многочисленными травмами трех пассажиров, среди которых двое детей – 2-летний и 5-летний мальчики, и водитель доставили в больницу. Через некоторое время в медучреждении умер 5-летний мальчик и его 35-летняя мать.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, смертельная авария произошла 23 июля около 11:00 в селе Катериновка. Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели с помощью специнструментов деблокировали с пострадавшей машины травмированную женщину и тело погибшего мужчины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии на Харьковщине, которая произошла 23 июля.".