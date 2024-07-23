ДТП на Харьковщине, где погиб ребенок: полиция показала больше фото
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии на Харьковщине, которая произошла 23 июля.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за столкновения грузовика «МАН» и легкового автомобиля «ВАЗ-2109» на месте аварии не совместимые с жизнью травмы получил 42-летний пассажир «ВАЗа».
С многочисленными травмами трех пассажиров, среди которых двое детей – 2-летний и 5-летний мальчики, и водитель доставили в больницу. Через некоторое время в медучреждении умер 5-летний мальчик и его 35-летняя мать.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, смертельная авария произошла 23 июля около 11:00 в селе Катериновка. Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели с помощью специнструментов деблокировали с пострадавшей машины травмированную женщину и тело погибшего мужчины.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, дитина, погиб, полиция, ребенок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на Харьковщине, где погиб ребенок: полиция показала больше фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии на Харьковщине, которая произошла 23 июля.".