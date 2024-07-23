Смертельна ДТП на Харківщині, де загинула дитина: поліція показала більше фото

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Харківщині, яка сталася 23 липня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, через зіткнення вантажівки «МАН» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109» на місці аварії не сумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир «ВАЗу».

З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє дітей – 2-річний та 5-річний хлопчики, та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медзакладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати.

Наразі слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 23 липня близько 11:00 у селі Катеринівка. Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченої автівки травмовану жінку та тіло загиблого чоловіка.