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Смертельна ДТП на Харківщині, де загинула дитина: поліція показала більше фото

Події 15:54   23.07.2024
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП на Харківщині, де загинула дитина: поліція показала більше фото Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Харківщині, яка сталася 23 липня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, через зіткнення вантажівки «МАН» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109» на місці аварії не сумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир «ВАЗу».

З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє дітей – 2-річний та 5-річний хлопчики, та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медзакладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати.

Наразі слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 23 липня близько 11:00 у селі Катеринівка. Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували з понівеченої автівки травмовану жінку та тіло загиблого чоловіка.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії на Харківщині, яка сталася 23 липня.".