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Почему в магазинах в многоэтажках разрешают шуметь генераторам: ответ мэра

Общество 09:22   23.07.2024
Оксана Горун
Почему в магазинах в многоэтажках разрешают шуметь генераторам: ответ мэра Фото: Харьковский горсовет

Мэр города Первомайский в Харьковской области Николай Бакшеев ответил на вопрос, который беспокоит жителей многих высоток, где на первых этажах в магазинах часами гудят генераторы.

«Почему позволяют включать генераторы в магазинах, например строительных, которые расположены среди многоквартирных домов? Это просто ужас, жара, да еще и этот монотонный звук. Это ведь не аптека», — обратилась к Бакшееву жительница Первомайского.

Этот текст мэр зачитал в видеоролике, который разместил в своем telegram-канале.

«Очень сложно определить приоритетность критической инфраструктуры. Для вас важна аптека, для кого-то — строительный магазин. К сожалению, это наши реалии, обстоятельства войны. Я могу отметить из своей недавней командировки, которая проходила сквозь города Киев, столицу нашу, и Львов, что ситуация там еще хуже на несколько порядков, чем в нашем городе. Поэтому надеюсь, что война закончится, энергетики наладят постоянство энергоснабжения и мы избавимся от этого звука навсегда», — прокомментировал Бакшеев.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Первомайский в Харьковской области Николай Бакшеев ответил на вопрос, который беспокоит жителей многих высоток, где на первых этажах в магазинах часами гудят генераторы".