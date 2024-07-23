Почему в магазинах в многоэтажках разрешают шуметь генераторам: ответ мэра

Мэр города Первомайский в Харьковской области Николай Бакшеев ответил на вопрос, который беспокоит жителей многих высоток, где на первых этажах в магазинах часами гудят генераторы.

«Почему позволяют включать генераторы в магазинах, например строительных, которые расположены среди многоквартирных домов? Это просто ужас, жара, да еще и этот монотонный звук. Это ведь не аптека», — обратилась к Бакшееву жительница Первомайского.

Этот текст мэр зачитал в видеоролике, который разместил в своем telegram-канале.

«Очень сложно определить приоритетность критической инфраструктуры. Для вас важна аптека, для кого-то — строительный магазин. К сожалению, это наши реалии, обстоятельства войны. Я могу отметить из своей недавней командировки, которая проходила сквозь города Киев, столицу нашу, и Львов, что ситуация там еще хуже на несколько порядков, чем в нашем городе. Поэтому надеюсь, что война закончится, энергетики наладят постоянство энергоснабжения и мы избавимся от этого звука навсегда», — прокомментировал Бакшеев.