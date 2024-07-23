Чому в магазинах у багатоповерхівках можна шуміти генераторам: відповідь мера

Мер міста Первомайський у Харківській області Микола Бакшеєв відповів на запитання, яке непокоїть мешканців багатьох висоток, де на перших поверхах у магазинах годинами гудуть генератори.

“Чому дозволяють включати генератори в магазинах, наприклад, будівельних, які розташовані серед багатоквартирних будинків? Це просто жах, спека та ще й цей монотонний звук. Це ж не аптека“, — звернулася до Бакшеєва мешканка Первомайського.

Цей текст мер зачитав у відеоролику, що його розмістив у своєму телеграм-каналі.

“Дуже важко визначити пріоритетність критичної інфраструктури. Для вас важлива аптека, для когось – будівельний магазин. На жаль, це є наші реалії, обставини війни. Я можу зазначити, зі свого нещодавнього відрядження, яке проходило крізь міста Київ, столицю нашу, та Львів, – ситуація ще гірша на декілька порядків, ніж у нашому місті. Тому сподіваюсь, що війна закінчиться, енергетики налагодять сталість енергопостачання й ми позбудемося цього звуку назавжди”, – відзначив Бакшеєв.