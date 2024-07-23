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В районе Глубокого враг детально разведывает местность – ОТГВ «Харьков»

Общество 11:44   23.07.2024
Виктория Яковенко
В районе Глубокого враг детально разведывает местность – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Харьковском направлении ВС РФ продолжали активные действия. В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации.

По их данным, в районе населенного пункта Лукьянцы оккупанты планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка. В Волчанске отмечено единичное перемещение личного состава врага с целью перегруппировки штурмовых групп.

«В районе населенного пункта Глубокое применил средства РЭБ и осуществлял детальную разведку местности с использованием БпЛА», — говорится в сообщении.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 116 человек. На этом направлении противник потерял 42 единицы вооружения и военной техники, в том числе: 5 артсистем, 20 авто, 4 единицы специальной техники, 12 БпЛА и средство ПВО.

Уничтожены 60 укрытий личного состава, стартовая площадка БпЛА и пункт хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Харьковском направлении ВС РФ продолжали активные действия. В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации.".