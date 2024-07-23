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В районі Глибокого ворог детально розвідує місцевість – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:44   23.07.2024
Вікторія Яковенко
В районі Глибокого ворог детально розвідує місцевість – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківському напрямку ЗС РФ продовжували активні дії. В ОТУВ «Харків» повідомили про ситуацію.

За їхніми даними, в районі населеного пункту Лукʼянці окупанти планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку. У Вовчанську відмічене поодиноке переміщення особового складу ворога з метою перегрупування штурмових груп.

«В районі населеного пункту Глибоке застосував засоби РЕБ та здійснював детальну розвідку місцевості з використанням БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 116 осіб. На цьому напрямку противник втратив 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: 5 артсистем, 20 авто, 4 одиниці спеціальної техніки, 12 БпЛА та засіб ППО.

Знищені 60 укриттів особового складу, стартовий майданчик БпЛА та пункт зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківському напрямку ЗС РФ продовжували активні дії. В ОТУВ «Харків» повідомили про ситуацію.".