Армия РФ утром ударила КАБом по Русской Лозовой
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О «прилете» по Русской Лозовой сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Удар пришелся по открытой территории. На данный момент информация о пострадавших не поступала. В результате «прилета» есть незначительные повреждения частных домов», — написал Задоренко в telegram.
О пусках КАБов российской авиацией по территории Харьковской области жителей предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в 09:04 утра. В 09:53 Задоренко дополнительно проинформировал об угрозе для Дергачевского района. Следом и произошло падение КАБа на Русскую Лозовую.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, КАБ, новости Харькова, прилет, Русская Лозовая;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» по Русской Лозовой сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".