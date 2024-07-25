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Армия РФ утром ударила КАБом по Русской Лозовой

Происшествия 10:25   25.07.2024
Оксана Горун
Армия РФ утром ударила КАБом по Русской Лозовой Скриншот

О «прилете» по Русской Лозовой сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Удар пришелся по открытой территории. На данный момент информация о пострадавших не поступала. В результате «прилета» есть незначительные повреждения частных домов», — написал Задоренко в telegram.

О пусках КАБов российской авиацией по территории Харьковской области жителей предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в 09:04 утра.  В 09:53 Задоренко дополнительно проинформировал об угрозе для Дергачевского района. Следом и произошло падение КАБа на Русскую Лозовую.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» по Русской Лозовой сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".