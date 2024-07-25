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Армія РФ вранці вдарила КАБом по Руській Лозовій

Події 10:25   25.07.2024
Оксана Горун
Армія РФ вранці вдарила КАБом по Руській Лозовій

Про “приліт” по Руській Лозовій повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Удар прийшовся по відкритій території. На цей час інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок “прильоту” є незначні пошкодження приватних будинків”, – написав Задоренко в телеграмі

Про пуски КАБів російською авіацією по території Харківської області мешканців попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник о 09:04 ранку. О 09:53 Задоренко додатково поінформував про загрозу Дергачівському району. Слідом і сталося падіння КАБ на Руську Лозову.

Читайте також: На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів — ЗСУ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” по Руській Лозовій повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".