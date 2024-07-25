Армія РФ вранці вдарила КАБом по Руській Лозовій
Про “приліт” по Руській Лозовій повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Удар прийшовся по відкритій території. На цей час інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок “прильоту” є незначні пошкодження приватних будинків”, – написав Задоренко в телеграмі
Про пуски КАБів російською авіацією по території Харківської області мешканців попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник о 09:04 ранку. О 09:53 Задоренко додатково поінформував про загрозу Дергачівському району. Слідом і сталося падіння КАБ на Руську Лозову.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задоренко, КАБ, новини Харкова, прилет, Русская Лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” по Руській Лозовій повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".