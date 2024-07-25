Купянск готовят к зиме, людей призывают выезжать — информация ГВА

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации, в эфире нацмарафона рассказал, что на территории города Купянск и громады остаются жить 7300 человек, построить модульные котельные там невозможно.

«До начала эвакуации на территории Купянской громады находилось более 16 тысяч населения. Сейчас цифра составляет 7,3 тыс. гражданских, 169 детей сейчас находится на территории Купянской громады. Это правобережье. На левом берегу реки Оскол (Ковшаровка, Купянск-Узловой, левый берег самого Купянска) применили принудительную эвакуацию детей. Спасибо, их там нет. Постоянно работаем над этим, постоянно подчеркиваем, что сейчас нужно выезжать с территории Купянской громады в более безопасные места», — отметил Беседин.

По его словам, процесс эвакуации оставшихся жителей Купянска и громады идет тяжело. Люди соглашаются выезжать, в основном, только в одном случае — если «прилетело» рядом с их домом или непосредственно по нему. Так что часть жителей однозначно останется зимовать практически на линии фронта.

«Это третья зима, которую мы будем проходить после деоккупации. Все сценарии нам известны. Единственное, что мы не можем знать — это о намерениях врага, поэтому готовим разные сценарии. Это и пункты укрытия, «пункти незламності», пункты пребывания людей, если будет какая-то чрезвычайная ситуация. Оборудуем всем необходимым. Мы обеспечиваем людей электроконвекторами и газовыми конвекторами. Сейчас ведется работа по поселку Ковшаровка, который наиболее централизованный и зависевший от централизованного отопления, – по децентрализации, по подключению людей к альтернативным источникам обогрева. Постоянно пытаемся найти какие-то пути. К сожалению, мы сейчас не можем построить мобильные котельные или другие объекты, которые могут децентрализовать эту историю, но точно готовимся и люди обеспечены всем необходимым», — прокомментировал начальник Купянской ГВА.