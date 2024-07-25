Куп’янськ готують до зими, людей закликають виїжджати – інформація МВА
Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації, в етері нацмарафону розповів, що на території міста Куп’янськ та громади залишаються жити 7300 осіб, збудувати модульні котельні там неможливо.
“До початку евакуації на території Куп’янської громади перебувало понад 16 тисяч населення. Нині цифра становить 7,3 тис. цивільних, 169 дітей зараз перебуває на території Куп’янської громади. Це правобережжя. На лівому березі річки Оскіл (Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівий берег самого Куп’янська) застосували примусову евакуацію дітей. Дякувати, їх там немає. Постійно працюємо над цим, постійно наголошуємо на тому, що зараз потрібно виїжджати з території Куп’янської громади в більш безпечні місця”, – відзначив Беседін.
За його словами, процес евакуації мешканців Куп’янська та громади, що залишилися, йде важко. Люди погоджуються виїжджати, в основному, лише в одному випадку – якщо “прилетіло” поряд із їхнім будинком або безпосередньо по ньому. Отже, частина жителів однозначно залишиться зимувати практично на лінії фронту.
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“Це третя зима, яку ми будемо проходити після деокупації. Усі сценарії нам відомі. Єдине, що ми не можемо знати, – це наміри ворога, тому готуємо різні сценарії. Це й пункти укриття, пункти незламності, пункти перебування людей, якщо буде якась надзвичайна ситуація, які обладнані всім необхідним. Ми забезпечуємо людей електроконвекторами та газовими конвекторами. Зараз ведеться робота по селищу Ківшарівка, яка найбільш централізована та залежала від централізованого опалення – по децентралізації, по підключенню людей до альтернативних джерел обігріву. Постійно намагаємося знайти якісь шляхи. На жаль, ми зараз не можемо побудувати мобільні котельні, або інші речі, які можуть децентралізувати цю історію, але точно готуємося, і люди забезпечені всім необхідним”, – прокоментував начальник Куп’янської МВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Беседин, евакуація, зима, куп'янск, новини Харкова, опалення;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації, в етері нацмарафону розповів, що на території міста Куп’янськ та громади залишаються жити 7300 осіб, збудувати модульні котельні там неможливо".