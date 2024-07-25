Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
На Харьковщине второй день подряд «смягчают» графики почасовых отключений электричества.
Приятную новость сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые потребители! Графики почасовых отключений в Харьковской области сегодня, 25 июля, отменены до 16:00», — написали энергетики.
Напомним, такое же сообщение «Харьковоблэнерго» опубликовало вчера, 24 июля. О причинах улучшений энергетики не сообщают, однако, вероятно, что это связано со снижением температуры воздуха.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине второй день подряд «смягчают» графики почасовых отключений электричества".