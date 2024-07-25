Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00

На Харьковщине второй день подряд «смягчают» графики почасовых отключений электричества.

Приятную новость сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! Графики почасовых отключений в Харьковской области сегодня, 25 июля, отменены до 16:00», — написали энергетики.

Напомним, такое же сообщение «Харьковоблэнерго» опубликовало вчера, 24 июля. О причинах улучшений энергетики не сообщают, однако, вероятно, что это связано со снижением температуры воздуха.