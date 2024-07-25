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Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00

Общество 10:32   25.07.2024
Оксана Горун
Свет не отключат: на Харьковщине отменили графики до 16:00 Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине второй день подряд «смягчают» графики почасовых отключений электричества.

Приятную новость сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! Графики почасовых отключений в Харьковской области сегодня, 25 июля, отменены до 16:00», — написали энергетики.

Напомним, такое же сообщение «Харьковоблэнерго» опубликовало вчера, 24 июля. О причинах улучшений энергетики не сообщают, однако, вероятно, что это связано со снижением температуры воздуха.

Читайте также: В Харькове отменили графики почасовых отключений: как надолго

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине второй день подряд «смягчают» графики почасовых отключений электричества".