Світло не відключать: на Харківщині скасували графіки до 16:00

На Харківщині другий день поспіль пом’якшують графіки погодинних відключень електрики.

Приємну новину повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Шановні споживачі! Графіки погодинних відключень у Харківській області сьогодні, 25 липня, скасовано до 16:00”, – написали енергетики.

Нагадаємо, таке ж повідомлення “Харківобленерго” опублікувало вчора, 24 липня. Про причини покращення енергетики не повідомляють, однак, ймовірно, що це пов’язано зі зниженням температури повітря.