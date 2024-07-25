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Світло не відключать: на Харківщині скасували графіки до 16:00

Суспільство 10:32   25.07.2024
Оксана Горун
Світло не відключать: на Харківщині скасували графіки до 16:00 Фото: АТ “Харківобленерго”

На Харківщині другий день поспіль пом’якшують графіки погодинних відключень електрики.

Приємну новину повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Шановні споживачі! Графіки погодинних відключень у Харківській області сьогодні, 25 липня, скасовано до 16:00”, – написали енергетики.

Нагадаємо, таке ж повідомлення “Харківобленерго” опублікувало вчора, 24 липня. Про причини покращення енергетики не повідомляють, однак, ймовірно, що це пов’язано зі зниженням температури повітря.

Читайте також: У Харкові скасували графіки погодинних відключень: як надовго

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині другий день поспіль пом’якшують графіки погодинних відключень електрики".