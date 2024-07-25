Світло не відключать: на Харківщині скасували графіки до 16:00
Фото: АТ “Харківобленерго”
На Харківщині другий день поспіль пом’якшують графіки погодинних відключень електрики.
Приємну новину повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“Шановні споживачі! Графіки погодинних відключень у Харківській області сьогодні, 25 липня, скасовано до 16:00”, – написали енергетики.
Нагадаємо, таке ж повідомлення “Харківобленерго” опублікувало вчора, 24 липня. Про причини покращення енергетики не повідомляють, однак, ймовірно, що це пов’язано зі зниженням температури повітря.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині другий день поспіль пом’якшують графіки погодинних відключень електрики".