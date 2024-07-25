Враг испытывает ФАБ-1500 по Купянску, следующим может быть Харьков – Синегубов

ВС РФ начали обстреливать Харьковщину более тяжелым вооружением, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Если мы фиксировали только удары поначалу УМПБ Д-30, это примерно аналог С-300 по разрушительной силе. Однако по любой точке Харькова враг может достать уже КАБом типа ФАБ-500 и сейчас испытывает ФАБ-1500 по Купянску. И дальше, я думаю, что следующим будет скорее всего Харьков. Если раньше дистанция была до 40 км таких авиабомб, то сейчас ФАБ-500 летит до 80 км. Поэтому дело за нашими силами ПВО, нам нужно срочно усиливаться, чтобы защищать Харьков», — заявил Синегубов.