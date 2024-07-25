Ворог випробовує ФАБ-1500 по Куп’янську, наступним може бути Харків – ХОВА
ЗС РФ почали обстрілювати Харківщину більш важким озброєнням, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Якщо ми фіксували лише удари спочатку УМПБ Д-30, це приблизно аналог С-300 по руйнівній силі. Однак наразі по будь-якій точці Харкова ворог може дістати КАБом типу ФАБ-500 і наразі випробовує ФАБ-1500 по Куп’янську. І далі, я думаю, що наступним буде, скоріш за все, Харків. Якщо раніше дистанція була до 40 км таких авіабомб, то наразі ФАБ-500 летить до 80 км. Тому наразі справа за нашими силами ППО, нам потрібно терміново посилюватися, щоб захищати Харків», – заявив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, сінєгубов, удар, ФАБ-1500, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ почали обстрілювати Харківщину більш важким озброєнням, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".