Женщина погибла от обстрела в Харьковской области

Армия РФ вечером 27 июля обстреляла село Москалевка в Чугуевском районе Харьковской области.

«Около 17 часов враг осуществил обстрел села Москалевка Чугуевского района. Повреждены частные домовладения. К сожалению, погибла женщина около 70 лет, данные устанавливаются. Предварительно, повреждения получили четыре частных дома. На месте работают спасатели», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.