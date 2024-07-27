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Женщина погибла от обстрела в Харьковской области

Происшествия 19:38   27.07.2024
Оксана Горун
Женщина погибла от обстрела в Харьковской области

Армия РФ вечером 27 июля обстреляла село Москалевка в Чугуевском районе Харьковской области.

«Около 17 часов враг осуществил обстрел села Москалевка Чугуевского района. Повреждены частные домовладения. К сожалению, погибла женщина около 70 лет, данные устанавливаются. Предварительно, повреждения получили четыре частных дома. На месте работают спасатели», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вечером 27 июля обстреляла село Москалевка в Чугуевском районе Харьковской области".