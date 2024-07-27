Live
  • Сб 27.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Жінка загинула від обстрілу в Харківській області

Події 19:38   27.07.2024
Оксана Горун
Жінка загинула від обстрілу в Харківській області

Армія РФ увечері 27 липня обстріляла село Москалівка в Чугуївському районі Харківської області.

“Близько 17 години ворог здійснив обстріл села Москалівка Чугуївського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. На жаль, загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються. Попередньо, пошкоджень зазнали чотири приватних будинки. На місці працюють рятувальники”, — повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Читайте також: “Приліт” по будинку Сапронова у Харкові: знайшлася кішка, яку вважали загиблою

Автор: Оксана Горун
Популярно
Жінка загинула від обстрілу в Харківській області
Жінка загинула від обстрілу в Харківській області
27.07.2024, 19:38
Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти
Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти
27.07.2024, 18:56
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
26.07.2024, 12:49
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)
27.07.2024, 17:40
Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли
Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли
27.07.2024, 11:30
Загрозлива ситуація на фронті на Харківщині – Машовець повідомив подробиці
Загрозлива ситуація на фронті на Харківщині – Машовець повідомив подробиці
27.07.2024, 09:48

Новини за темою:

19:38
Жінка загинула від обстрілу в Харківській області
18:56
Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти
17:40
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)
16:20
У районі Вовчанська відбивають атаку росіян – Генштаб
16:12
3,7 млрд за знищене житло на Харківщині: сформували 2662 сетрифікати

Ви читали новину: «Жінка загинула від обстрілу в Харківській області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ увечері 27 липня обстріляла село Москалівка в Чугуївському районі Харківської області".