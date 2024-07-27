Жінка загинула від обстрілу в Харківській області
Армія РФ увечері 27 липня обстріляла село Москалівка в Чугуївському районі Харківської області.
“Близько 17 години ворог здійснив обстріл села Москалівка Чугуївського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. На жаль, загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються. Попередньо, пошкоджень зазнали чотири приватних будинки. На місці працюють рятувальники”, — повідомила пресслужба Харківської ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 19:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ увечері 27 липня обстріляла село Москалівка в Чугуївському районі Харківської області".