Live
  • Вт 30.07.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.05
  • EUR 44.41

Бешеная собака покусала хозяйку: в селе на Харьковщине ввели карантин

Общество 13:16   30.07.2024
Виктория Яковенко
Бешеная собака покусала хозяйку: в селе на Харьковщине ввели карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В селе Просяное Нововодолажской громады зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 19 июля жительницу села покусала ее собака. Женщина изолировала животное, а 23 числа сообщила, что собака заболела.

В лаборатории подтвердили, что у животного есть признаки бешенства.

«Собака была подвергнута эвтаназии и проведен отбор патологического материала. У погибшей собаки подтверждено заболевание бешенством», — добавили в управлении.

В связи с этим с 26 июля ввели карантин в селе Просяное с ближайшими лесными и полевыми массивами.

Читайте также: Сразу на шестерых людей напал бешеный кот в Змиевской громаде на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля
В части Харькова отключат воду до 6 утра 31 июля
30.07.2024, 11:58
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 14:25
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
Урбан-парк на Салтовке разрушается: харьковчанин обратился в мэрию
29.07.2024, 09:59
В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД
В Харькове будут компенсировать 70% расходов на закупку генераторов для ОСМД
30.07.2024, 11:53
В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно
В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно
30.07.2024, 14:22

Новости по теме:

21:45
Сразу на шестерых людей напал бешеный кот в Змиевской громаде на Харьковщине
12:21
Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине
18:28
Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев
18:36
Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин
16:56
На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота

Вы читали новость: «Бешеная собака покусала хозяйку: в селе на Харьковщине ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Просяное Нововодолажской громады зарегистрировали случай бешенства.".