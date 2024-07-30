Бешеная собака покусала хозяйку: в селе на Харьковщине ввели карантин

В селе Просяное Нововодолажской громады зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 19 июля жительницу села покусала ее собака. Женщина изолировала животное, а 23 числа сообщила, что собака заболела.

В лаборатории подтвердили, что у животного есть признаки бешенства.

«Собака была подвергнута эвтаназии и проведен отбор патологического материала. У погибшей собаки подтверждено заболевание бешенством», — добавили в управлении.

В связи с этим с 26 июля ввели карантин в селе Просяное с ближайшими лесными и полевыми массивами.

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