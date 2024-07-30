Бешеная собака покусала хозяйку: в селе на Харьковщине ввели карантин
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
В селе Просяное Нововодолажской громады зарегистрировали случай бешенства.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 19 июля жительницу села покусала ее собака. Женщина изолировала животное, а 23 числа сообщила, что собака заболела.
В лаборатории подтвердили, что у животного есть признаки бешенства.
«Собака была подвергнута эвтаназии и проведен отбор патологического материала. У погибшей собаки подтверждено заболевание бешенством», — добавили в управлении.
В связи с этим с 26 июля ввели карантин в селе Просяное с ближайшими лесными и полевыми массивами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, карантин, село, собака, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Просяное Нововодолажской громады зарегистрировали случай бешенства.".