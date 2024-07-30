Скажений собака покусав господарку: в селі на Харківщині ввели карантин

В селі Просяне Нововодолазької громади зареєстрували випадок сказу.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, 19 липня мешканку села покусав її собака. Жінка ізолювала тварину, а 23 числа повідомила, що собака захворів.

У лабораторії підтвердили, що в тварини є ознаки сказу.

«Собаку було піддано евтаназії та проведено відбір патологічного матеріалу. В загиблого собаки підтверджено захворювання на сказ», – додали в управлінні.

У зв’язку з цим з 26 липня ввели карантин у селі Просяне з прилеглими лісовими й польовими масивами.

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