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Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото)

Общество 10:16   31.07.2024
Оксана Горун
Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото) Фото: пресс-служба ХГС

На главный флагшток города подняли флаг, который временно убирали из-за сильного ветра.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, флаг заменили на меньший по размеру 29 июля. Тогда в мэрии это решение объяснили прогнозом синоптиков. И действительно в течение двух дней в Харьковской области и городе были грозы и сильные порывы ветра, которые могли повредить полотнище. Сейчас погода наладилась.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На главный флагшток города подняли флаг, который временно убирали из-за сильного ветра".