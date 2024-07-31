Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото)

На главный флагшток города подняли флаг, который временно убирали из-за сильного ветра.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, флаг заменили на меньший по размеру 29 июля. Тогда в мэрии это решение объяснили прогнозом синоптиков. И действительно в течение двух дней в Харьковской области и городе были грозы и сильные порывы ветра, которые могли повредить полотнище. Сейчас погода наладилась.