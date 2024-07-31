Большой флаг Украины вернули в Харькове на флагшток (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
На главный флагшток города подняли флаг, который временно убирали из-за сильного ветра.
«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, флаг заменили на меньший по размеру 29 июля. Тогда в мэрии это решение объяснили прогнозом синоптиков. И действительно в течение двух дней в Харьковской области и городе были грозы и сильные порывы ветра, которые могли повредить полотнище. Сейчас погода наладилась.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На главный флагшток города подняли флаг, который временно убирали из-за сильного ветра".