Великий прапор України повернули в Харкові на флагшток (фото)
На головний флагшток міста підняли прапор, який тимчасово прибирали через сильний вітер.
“Після поліпшення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, прапор замінили на менший за розміром 29 липня. Тоді в мерії це рішення пояснили прогнозом синоптиків. І дійсно протягом двох днів у Харківській області та місті були грози й сильні пориви вітру, які могли пошкодити полотнище. Нині погода налагодилася.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На головний флагшток міста підняли прапор, який тимчасово прибирали через сильний вітер".