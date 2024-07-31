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Великий прапор України повернули в Харкові на флагшток (фото)

Суспільство 10:16   31.07.2024
Оксана Горун
Великий прапор України повернули в Харкові на флагшток (фото)

На головний флагшток міста підняли прапор, який тимчасово прибирали через сильний вітер.

“Після поліпшення погоди працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, прапор замінили на менший за розміром 29 липня. Тоді в мерії це рішення пояснили прогнозом синоптиків. І дійсно протягом двох днів у Харківській області та місті були грози й сильні пориви вітру, які могли пошкодити полотнище. Нині погода налагодилася.

Читайте також: Прогноз погоди в Харкові та області на 31 липня

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На головний флагшток міста підняли прапор, який тимчасово прибирали через сильний вітер".