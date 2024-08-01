Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
Целью атаки, которую совершила армия РФ ночью по Харьковской области, стала одна из железнодорожных станций, ранена проводница.
«В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці».
Там также сообщили, что повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, есть разрушение путей и системы электроснабжения.
«В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов», — отметили железнодорожники.
Напомним, по данным ХОВА и полиции, ночью армия РФ ударила ракетой «Искандер-М» по Изюму.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железная дорога, новости Харькова, ракетний удар, раненая;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Целью атаки, которую совершила армия РФ ночью по Харьковской области, стала одна из железнодорожных станций, ранена проводница".