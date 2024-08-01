Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця

Целью атаки, которую совершила армия РФ ночью по Харьковской области, стала одна из железнодорожных станций, ранена проводница.

«В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці».

Там также сообщили, что повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, есть разрушение путей и системы электроснабжения.

«В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов», — отметили железнодорожники.

Напомним, по данным ХОВА и полиции, ночью армия РФ ударила ракетой «Искандер-М» по Изюму.