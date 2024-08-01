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Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця

Происшествия 10:53   01.08.2024
Оксана Горун
Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця

Целью атаки, которую совершила армия РФ ночью по Харьковской области, стала одна из железнодорожных станций, ранена проводница.

«В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — проинформировала пресс-служба «Укрзалізниці».

Там также сообщили, что повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны, есть разрушение путей и системы электроснабжения.

удар по железной дороге на Харьковщине 1 августа 2024
Фото: Укрзалізниця

«В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов», — отметили железнодорожники.

Напомним, по данным ХОВА и полиции, ночью армия РФ ударила ракетой «Искандер-М» по Изюму.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Целью атаки, которую совершила армия РФ ночью по Харьковской области, стала одна из железнодорожных станций, ранена проводница".