Погибший и раненая из-за обстрелов за ночь и утро на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов 1 августа сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

Два тяжелых удара пришлись по региону нынешней ночью и утром.

«1 августа, 00:15, Изюмский р-н, Изюмская ТГ, г. Изюм. В результате ракетных обстрелов «Искандер-М» пострадала женщина 58 лет. 1 августа, 05:13, Купянский р-н, с. Новоосиново. В результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, два частных дома. Погиб мужчина – данные устанавливаются», — сообщил начальник ХОВА.

В течение суток на Харьковщине погибла женщина в селе Горяное Великобурлукской громады, ее 10-летний сын получил ранения. Там удар КАБ повредил шесть частных домов. Также есть раненый в селе Шевченково той же громады — от удара КАБ пострадал 55-летний мужчина.

В других случаях обстрелы обошлись без пострадавших. В селе Подсереднее поврежден частный дом, в Великом Бурлуке горела трава на площади 1,5 га и частный дом.