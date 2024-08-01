Загиблий і поранена через обстріли вночі та зранку на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 1 серпня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за минулу добу.
Два важкі удари припали по регіону цієї ночі та вранці.
“1 серпня, 00:15, Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу “Іскандер-М” постраждала жінка 58 років. 1 серпня, 05:13, Куп’янський р-н, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік — дані встановлюються”, — повідомив начальник ХОВА.
Протягом доби на Харківщині загинула жінка в селі Горяне Великобурлуцької громади, її 10-річний син отримав поранення. Там удар КАБ пошкодив шість приватних будинків. Також є поранений у селі Шевченкове тієї ж громади – від удару КАБом постраждав 55-річний чоловік.
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В інших випадках обстріли обійшлися без постраждалих. У селі Підсереднє пошкоджений приватний будинок, у Великому Бурлуку горіла трава на площі 1,5 га та приватна садиба.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 1 серпня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за минулу добу".