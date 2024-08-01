Загиблий і поранена через обстріли вночі та зранку на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 1 серпня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за минулу добу.

Два важкі удари припали по регіону цієї ночі та вранці.

“1 серпня, 00:15, Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу “Іскандер-М” постраждала жінка 58 років. 1 серпня, 05:13, Куп’янський р-н, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік — дані встановлюються”, — повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби на Харківщині загинула жінка в селі Горяне Великобурлуцької громади, її 10-річний син отримав поранення. Там удар КАБ пошкодив шість приватних будинків. Також є поранений у селі Шевченкове тієї ж громади – від удару КАБом постраждав 55-річний чоловік.

В інших випадках обстріли обійшлися без постраждалих. У селі Підсереднє пошкоджений приватний будинок, у Великому Бурлуку горіла трава на площі 1,5 га та приватна садиба.