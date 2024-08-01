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Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ

Події 10:53   01.08.2024
Оксана Горун
Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ Фото: Укрзалізниця

Ціллю атаки, яку здійснила армія РФ вночі по Харківській області, стала одна із залізничних станцій, поранена провідниця.

“У результаті атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася”, – поінформувала пресслужба “Укрзалізниці”.

Там також повідомили, що пошкоджені два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, є руйнування колій та системи електропостачання.

удар по залізниці на Харківщині 1 серпня 2024
Фото: Укрзалізниця

“До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів”, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, за даними ХОВА та поліції, вночі армія РФ вдарила ракетою “Іскандер-М” по Ізюму.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціллю атаки, яку здійснила армія РФ вночі по Харківській області, стала одна із залізничних станцій, поранена провідниця".