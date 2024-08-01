Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ
Фото: Укрзалізниця
Ціллю атаки, яку здійснила армія РФ вночі по Харківській області, стала одна із залізничних станцій, поранена провідниця.
“У результаті атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася”, – поінформувала пресслужба “Укрзалізниці”.
Там також повідомили, що пошкоджені два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, є руйнування колій та системи електропостачання.
“До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів”, – зазначили залізничники.
Нагадаємо, за даними ХОВА та поліції, вночі армія РФ вдарила ракетою “Іскандер-М” по Ізюму.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", залізна дорога, новини Харкова, ракетний удар, раненая;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціллю атаки, яку здійснила армія РФ вночі по Харківській області, стала одна із залізничних станцій, поранена провідниця".