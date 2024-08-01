Ракетний удар вночі по Харківщині припав по залізниці – УЗ

Ціллю атаки, яку здійснила армія РФ вночі по Харківській області, стала одна із залізничних станцій, поранена провідниця.

“У результаті атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася”, – поінформувала пресслужба “Укрзалізниці”.

Там також повідомили, що пошкоджені два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, є руйнування колій та системи електропостачання.

“До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів”, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, за даними ХОВА та поліції, вночі армія РФ вдарила ракетою “Іскандер-М” по Ізюму.